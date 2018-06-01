人民銀行表示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，5月開展常備借貸便利(SLF)操作共347.6億元(人民幣‧下同)，其中隔夜120億元，7天121.6億元、1個月106億元。5月底SLF餘額為227.6億元。
另外，上月人行對金融機構開展中期借貸便利(MLF)操作共1560億元，期限1年，利率為3.3%。5月底MLF利餘額為4.02萬億元。
此外，人行5月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行3家銀行淨增加抵押補充貸款(PSL)共801億元，5月底PSL餘額為3.12萬億元。
今日 15:48 中國財經
人民銀行表示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，5月開展常備借貸便利(SLF)操作共347.6億元(人民幣‧下同)，其中隔夜120億元，7天121.6億元、1個月106億元。5月底SLF餘額為227.6億元。
另外，上月人行對金融機構開展中期借貸便利(MLF)操作共1560億元，期限1年，利率為3.3%。5月底MLF利餘額為4.02萬億元。
此外，人行5月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行3家銀行淨增加抵押補充貸款(PSL)共801億元，5月底PSL餘額為3.12萬億元。
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