中國財經

A股今日正式納入MSCI指數體系，上證指數扭轉昨日漲1.8%的強勢，在6月第一個交易日收跌，3100點關口得而復失。兩市成交合計縮減至3755億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫2.11%，連跌兩個星期，累計挫118點或3.7%。

上證指數低開10點，早段一度止跌回升，高見3102點，升6點或0.21%，其後再度下滑，跌幅不斷擴大，最低見3059點，挫35點或1.15%，收市報3075點，跌20點或0.66%，成交1665.49億元。

深成指則低開低走，收市報10169點，挫126點或1.23%，最低見10122點，挫172點或1.68%，成交2089.86億元。

滬深300指數報3770點，跌31點或0.84%；創業板指數報1709點，挫34點或1.96%。

分析師表示，隔晚美股再次下跌，導致今天大市低開低走。周期股反彈，消費股反而出現大幅下挫，表明現階段市場的熱點輪動非常快，沒有持續向好表現，市場整體仍偏弱。中美貿易談判在進行中，市場仍有暫時觀望的偏弱心態，料大市將繼續反覆尋底。

各板塊普遍走軟，化工股挫1%；石油、房地產、電力、有色金屬股偏軟；煤炭、水泥、鋼鐵、金融股亦靠穩。

財新/Markit公布，經季節性調整的5月中國製造業採購經理指數(PMI)為51.1，與上月持平，連續12個月擴張。