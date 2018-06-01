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今日 10:37 香港財經 中國財經

周小川:A股入摩助擴大互聯互通

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人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川出席論壇時提出，內地與香港多年的經濟融合，期間提升內地企業管治，接軌國際；中港股債市場雙向開放進一步深化，例如RQFII、互聯互通、基金互認等，顯示內地開放的決心，他提到A股納入MSCI指數今日生效，「這會更有助擴大互聯互通。」

他又表示，香港在服務內地經濟新發展空間的優勢有三，第一是全球資本上配置，因為香港資本市場交易活躍、集資能力強，資本進出自由。第二是在完善「一帶一路」融資可擔任重要角色，事關帶路沿線極需資金，香港人才和訊息豐富，可乘勢而上，成為國際化投融資平台。第三是強化離岸人民幣中心地位，周小川認為香港可進一步拓展人民幣發展，包括發展有特色的人民幣產品。

具體而言，周小川認為香港可循三方面入手。首先香港應服務人類命運共同體，亦即貿易自由化、經濟多元化、全球資產配置等，亦有挑戰要面對。周小川指出各國在構建人類命運共同體速度有快有慢，亞洲步伐應可較快，香港有能力作積極貢獻。

另外，周小川指出，香港應更好地服務綠色經濟發展，可充分發揮發行綠色債券、綠色企業上市和再融資的角色，服務內地致力推動的「綠色任務」。

最後，他認為香港可服務方興未艾的科技創新企業，最近的上市改革正能針對這點。

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