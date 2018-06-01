中國財經

財新中國5月製造業PMI指數持平於上月，財新/Markit公布，經季節性調整的5月中國製造業採購經理指數(PMI)為51.1，與上月持平，連續12個月擴張。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，總體而言，整個製造業的經營狀況保持穩定。工業產品價格上漲勢頭強勁，但出口形勢仍然令人失望。

他稱，5月份新出口訂單指數回升，但仍處於收縮區間，反映出出口形勢依然嚴峻；出廠價格和投入價格指數均上升，表明產品供應緊張，價格壓力依然很高，有助於提高製造商的利潤。

分項數據顯示，5月新訂單指數止降回升，新出口訂單指數亦小幅上升0.3個百分點。據受訪廠商反映，需求改善促使新訂單溫和增長，不過也有部分廠商反應市況低迷，影響整體增長，且海外市場需求相對低迷，抑制出口銷售。

產出指數顯示，製造業生產已連續23個月保持擴張，5月指數小幅升至3個月高位，主要得益於新訂單的增長而提高產量。

價格方面，通脹壓力加劇。投入價格指數小幅升至3個月高位，受訪廠商表示，主要由於化學品、金屬和石油等原料漲價，且投資產品類別的成本漲幅最為顯著。隨着成本負擔的進一步上升，出廠價格指數大幅升至5個月高位。

周四發布的中國5月官方製造業和非製造業PMI雙升，其中製造業PMI升至51.9，創出八個月高位，勝預期。