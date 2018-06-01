中國財經

A股今日正式納入MSCI指數體系，上證指數低開10點。

上證指數開市報3084點，跌10點或0.35%；現報3083點，跌11點或0.38%。

深成指開市報10247點，跌48點或0.47%；現報10250點，跌45點或0.44%。

滬深300指數開市報3789點，跌12點或0.33%；創業板指數開市報1734點，跌9點或0.54%。

各板塊幾乎全線向下，石油、化工、房地產、電力、鋼鐵、金融、有色金屬、水泥、煤炭股偏軟；半新股則靠穩。