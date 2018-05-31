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今日 21:02 中國財經

國壽等12險企入圍首批稅延養老險名單

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中國銀行保險監督管理委員會表示，經過對險企報送的開展稅延養老保險的業務報告進行核對，共有12家保險公司符合規定，當中包括中國人壽(02628)、太平洋人壽、平安養老、新華人壽(01336)、太平養老、太平人壽等。

銀保監表示，將嚴格監管險企稅延養老保險業務經營行為，並將繼續核對其他險企報送的報告，及時更新公司名單。

財政部於4月中的通知稱，自今年5月1日起，在上海市、福建省(包括廈門市)和蘇州工業園區，實施個人稅收遞延型商業養老保險試點，試點期限暫定1年。

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