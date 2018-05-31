中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)回升，終止連續第4日下跌，中段一度升穿6.4，高見6.3971，收市漲逾200點子，但5月則累計貶值0.9%。

人民幣兌美元在岸價收報6.4010，較上日下午4時30分收報6.4248，大升238點子或0.37%；較晚上11時30分最後成交價6.4218，走強208點子。

離岸價(CNH)早段亦曾突破6.4，高見6.3939，截至香港時間傍晚5時58分，離岸價報6.4055，在岸價報6.4067。

官方今日開出的中間價結束5連跌，報6.4144，較上日中間價6.4207，上調63點子或0.1%。

交易員指出，意大利採取行動平息政治動盪，推動美元高位轉向，人民幣今日順勢走升，中美貿易摩擦升級對滙價直接影響並不明顯，後期要關注6月海外上市公司購滙付息產生的購滙需求影響。

另有交易員認為，境內市場對未來美元走勢分歧仍較大，人民幣後期亦難以出現一致性預期，雙向波動可能性較大，要關注歐羅區局勢進展，以及中美貿易摩擦局勢等影響。不過，市場普遍認為，人民幣難現大幅貶值，客盤逢高結滙仍持續提供支撐，且持續反彈的美元亦有技術性調整需求。

外管局公布，今年4月國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入約1.34萬億元(人民幣‧下同)，支出約1.31萬億元，順差332億元。

另外，外管局發布2017年年報，指當前貿易和投資保護主義有所抬頭，跨境資本流動穩定性面臨外部衝擊風險；2018年要擴大金融市場雙向開放，穩妥有序推進資本項目可兌換，預計今年跨境資本流動繼續呈現平穩運行態勢。