中國財經

A股納入MSCI啟動會在上海證券交易所大樓舉行，據內地傳媒報道，上交所新任總經理蔣鋒在致詞時表示，A股納入MSCI指數，不是終點。

他指出，A股納入MSCI指數緣於QFII、RQFII以及滬港通等多種渠道的開通，各項交易制度的完善和開放，更緣於國際投資者對A股市場的認可。

深圳證券交易所副總經理李輝則表示，A股納入MSCI新興市場指數在國際化進程中具有里程碑意義，順應了國際投資者的投資需求。深交所下一步將重點做好監管、提高國際化水平、提高技術能力、以及提升服務能力四方面的工作。