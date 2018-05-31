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A股明日正式納入MSCI指數。MSCI總裁Baer Pettit表示，會視乎首階段納入A股的情況和市場反應，決定下一步納入的幅度，很可能會繼續沿用互聯互通，每次加大納入將是「數次、較大型」的動作，但至今評論進一步納入A股的時間表，仍然為時尚早。而參照南韓、日本以6至9年時間全數納入指數的前例，推算A股何時全數納入亦意義不大，因為每個市場情況各異。

他表示，決定加碼的重點在於內地市場是否繼續開放，以及國際投資者的資金是否能自由進出，意味A股須有足夠流動性、有相應對沖工具、長期停牌問題亦須解決。內地一向有QFII額度供外國投資者使用，Pettit稱，QFII額度多少與機構規模並不掛鈎，反而互聯互通渠道對所有外國投資者都公平，對內地而言亦是安全受控的資金渠道，故MSCI暫擬繼續使用。他相信互聯互通額度用量將顯著提升。

另外，MSCI擬明年5月左右將A股納入其ESG(環境、社會和企業管治)指數。Pettit澄清，ESG評分及指數組成，與MSCI A股指數運作完全分離，簡言之即使一家超大型公司的ESG評分極低，至被剔除於ESG指數外，亦不會影響該大型A股在MSCI A股指數的比重和地位；現時的A股指數亦不涉及ESG評分。

Pettit表示，愈來愈多大型被動基金追蹤ESG指數，但仍有不少投資者看重A股市場經濟機會，而將ESG問題暫擱。