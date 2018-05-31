中國財經

外電引述知情人士透露，螞蟻金服追加一輪人民幣融資，將融資目標提高至逾120億美元(約936億港元)。

知情人士稱，螞蟻金服正着眼於通過一輪允許中國投資者參與的人民幣融資，額外獲得至少20億美元(約156億港元)融資。

知情人士表示，螞蟻金服之前剛剛進行了一輪100億美元(約780億港元)融資，瞄準的是華平投資和淡馬錫控股之類的海外投資者，該公司當時獲得的估值1500億美元(1.17萬億港元)

知情人士稱，主權財富基金中投公司等螞蟻金服的既有投資者正考慮參與這輪人民幣融資。