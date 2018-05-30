中國財經

互聯網領域研究諮詢機構艾瑞諮詢與華體電競公司共同發布《2018年中國電競行業研究報告》，報告指出，中國電子競技行業去年開始進入爆發期，整體市場規模突破650億元(人民幣‧下同)。其中移動電競市場比重迅速提升，去年達到303億元，與端遊電競市場相若。

不過，目前電競市場主要集中在遊戲消費領域，包括賽事門票、周邊及贊助、廣告等企業圍繞賽事產生的電競生態市場整體規模較小，去年僅為50億元。報告同時指出，電競生態市場目前規模在不斷上升，預計2019年將會達到138億元。