訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:26 中國財經

貿易糾紛再起 滬指六連跌 收逾19個月低

放大圖片

中美貿易糾紛再度升溫，上證指數連跌第6日，收挫2.5%，逾19個月新低。滬深股市成交增至7.5%至4382億元(人民幣‧下同)。

上證指數開市即失守3100點，低開39點後，跌幅擴大，尾段愈跌愈急，並以全日低位收市，報3041點，下挫79點或2.53%，成交1919.95億元。

深成指低開145點後，最多下挫251點或2.43%，低見10097點，收市前跌幅略收窄，全日收報10105點，下挫243點或2.35%，成交2462.63億元。

滬深300指數收報3723點，跌80點或2.12%；創業板指數報1726點，下挫47點或2.67%。

各板塊普遍下跌，煤炭、環保等板塊下挫逾4%；化工、石油、水泥、金融下跌逾3%；釀酒股靠穩。

分析人士表示，除了中美貿易摩擦重啟，地緣政治形勢的影響外，國內仍處在降槓桿、嚴監管的大環境下，信用風險已經開始傳導到上市公司，信用危機導致市場資金面逐漸收緊。加上6月將面臨時點考核，資金面難以大幅寬鬆，對市場可能出現的階段性反彈不宜期望過高。

美國白宮周二發表聲明，將對500億美元從中國進口的包括高科技及與「中國製造2025」相關的產品徵收25%關稅，最終徵稅名單6月15日宣布，隨後開始徵收關稅。此外，投資限制、對中國個人與先進工業技術出口控制等規定將在6月30日公布。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。