中國財經

中美貿易糾紛再度升溫，上證指數連跌第6日，收挫2.5%，逾19個月新低。滬深股市成交增至7.5%至4382億元(人民幣‧下同)。

上證指數開市即失守3100點，低開39點後，跌幅擴大，尾段愈跌愈急，並以全日低位收市，報3041點，下挫79點或2.53%，成交1919.95億元。

深成指低開145點後，最多下挫251點或2.43%，低見10097點，收市前跌幅略收窄，全日收報10105點，下挫243點或2.35%，成交2462.63億元。

滬深300指數收報3723點，跌80點或2.12%；創業板指數報1726點，下挫47點或2.67%。

各板塊普遍下跌，煤炭、環保等板塊下挫逾4%；化工、石油、水泥、金融下跌逾3%；釀酒股靠穩。

分析人士表示，除了中美貿易摩擦重啟，地緣政治形勢的影響外，國內仍處在降槓桿、嚴監管的大環境下，信用風險已經開始傳導到上市公司，信用危機導致市場資金面逐漸收緊。加上6月將面臨時點考核，資金面難以大幅寬鬆，對市場可能出現的階段性反彈不宜期望過高。

美國白宮周二發表聲明，將對500億美元從中國進口的包括高科技及與「中國製造2025」相關的產品徵收25%關稅，最終徵稅名單6月15日宣布，隨後開始徵收關稅。此外，投資限制、對中國個人與先進工業技術出口控制等規定將在6月30日公布。