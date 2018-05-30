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今日 11:03 中國財經 國際財經

美國Bose對華進口耳機組件提337調查

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中國商務部表示，美國企業對中國進口的耳機聽筒及其組件，提起337調查申請。

美國Bose Corporation依據《美國1930年關稅法》第337節規定，向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的耳機聽筒及其組件(Certain Earpiece Device and Components Thereof)侵犯其專利權。

該公司請求美國際貿易委員會，發布普遍排除令和禁止令。中國深圳Misodiko、Phonete和TomRich被為列名被告。

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