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今日 14:54 中國財經

螞蟻金服傳完成融資 估值逾萬億

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螞蟻金服據報完成新一輪融資，估值1500億美元(約1.17萬億港元)。

路透引述5名知情人士透露，螞蟻金服新一輪融資已完成，集資100億美元(約780億港元)，融資對集團的估值則達1500億美元。

消息人士又稱，籌資金額及投資者陣容已定案，正進行資金轉移。

螞蟻金服是次融資投資者包括新加坡主權基金GIC、淡馬錫，以及華平投資集團(Warburg Pincus)。

此外有報道指出，投資者還包括凱雷(Carlyle Group)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)等。

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