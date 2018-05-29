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今日 11:26 中國財經

優酷獲2018年世界盃直播權

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阿里巴巴旗下優酷宣布，成為2018世界盃央視指定新媒體官方合作夥伴，獲得今年俄羅斯世界盃包括賽事直播、視頻點播及賽場花絮等多項權益。

在世界盃(6月14日至7月15日)期間，內地用戶將能夠直接通過優酷手機程式和電腦端，觀看64場世界盃比賽高清直播，亦可以通過CIBN酷喵影視在智能電視上，或通過天貓魔盒、天貓魔屏收看世界盃賽事高清內容。

阿里表示，優酷拿下世界盃直播權，將加速阿里巴巴集團在該方向上探索出更多創新模式，也將為內地體育用戶提供更多觀賞世界盃的全新互動方式。

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