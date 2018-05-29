中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌1點，深成指升23點。

上證指數現報3133點，跌1點或0.05%，最高曾見3143點，升8點或0.26%，成交698.33億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10489點，升23點或0.23%，高見10517點，升51點或0.49%，成交1011.43億元。

滬深300指數報3828點，跌4點或0.12%；創業板指數報1810點，升13點或0.75%。

各板塊個別發展，半新股漲逾3%；煤炭、石油、化工、有色金屬股向好；金融、房地產、水泥、鋼鐵、電力股則偏軟。