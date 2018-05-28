中國財經

上證指數早段偏軟，現跌4點，深成指則升37點。

上證指數現報3136點，跌4點或0.15%，最低見3115點，跌25點或0.81%，成交728.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10485點，升37點或0.36%，高見10501點，升53點或0.51%，成交1034.46億元。

滬深300指數報3828點，升12點或0.32%；創業板指數報1805點，升不足1點或0.03%。

各板塊普遍走低，石油股挫逾1%；房地產、電力、有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、煤炭股偏軟；金融股則靠穩。