上證指數早段偏軟，現跌4點，深成指則升37點。
上證指數現報3136點，跌4點或0.15%，最低見3115點，跌25點或0.81%，成交728.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10485點，升37點或0.36%，高見10501點，升53點或0.51%，成交1034.46億元。
滬深300指數報3828點，升12點或0.32%；創業板指數報1805點，升不足1點或0.03%。
各板塊普遍走低，石油股挫逾1%；房地產、電力、有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、煤炭股偏軟；金融股則靠穩。
今日 10:48 中國財經
上證指數早段偏軟，現跌4點，深成指則升37點。
上證指數現報3136點，跌4點或0.15%，最低見3115點，跌25點或0.81%，成交728.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10485點，升37點或0.36%，高見10501點，升53點或0.51%，成交1034.46億元。
滬深300指數報3828點，升12點或0.32%；創業板指數報1805點，升不足1點或0.03%。
各板塊普遍走低，石油股挫逾1%；房地產、電力、有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、煤炭股偏軟；金融股則靠穩。
|下一篇：
|【新股追蹤】小米傳敲定7月上中旬掛牌
|上一篇：
|【輪證贏家】恒指未擺脫「下降通道」