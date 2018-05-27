中國財經 即巿股評

華泰證券就四月份內地工業企業利潤數據發表點評，指企業盈利數據回升符合預期，堅定看好高端製造業。

1至4月規模以上工業企業利潤同比增長15%，增速比1至3月份加快3.4個百分點，4月當月同比增長21.9%，比3月加快18.8個百分點，符合該行上月「3月下行幅度較大與今年春節較晚，節後開工延後有關，體現一定季節性，預計隨着二季度工業生產者出廠價格(PPI)階段性回升，工業企業利潤也將有階段性改善」的判斷。

行業方面，黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、汽車製造業、石油和天然氣開採業、非金屬礦物製品業等利潤增長明顯加快，這五個行業合計拉動全部規模以上工業企業利潤增速加快13.2個百分點。華泰證券預計三季度CPI通脹與PPI差距縮窄對中下游相關消費類行業盈利的改善將有逐步兌現。

華泰證券维持工業經濟放緩，但二季度有所改善的判斷。預計今年工業不會超預期下行，首先，供需結構未現明顯失衡，PPI不會大幅下行，貿易戰形勢趨緩，對外需看法不悲觀；其次，減稅降費大環境下企業盈利有支持。另外，貨幣政策由穩健中性轉向穩健靈活適度，預將有助企業降低融資成本。從提高全要素生產率的角度，該行一直提示國家政策可能會增加對相關高端製造業如航空航太、半導體、集成電路、5G、軌交裝備、醫療等行業的投入，以對沖製造業下行壓力；在持續擴大內需初期，看好高端製造和消費升級，利率下行期仍看好成長龍頭。