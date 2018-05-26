中國財經

工業和信息化部副部長陳肇雄在2018中國國際大數據產業博覽會開幕儀式上表示，中國數字經濟政策環境不斷優化，中央和地方各級政府共出台160多個大數據相關支持政策文件，20個省設立了省屬大數據專門管理機構，多層次協同推進機制基本形成。

海量數據快速增長，數據量年均增速超過50%，陳肇雄表示，預計到2020年，中國數據總量全球佔比將達20%，並將成為數據量最大、數據類型最豐富的國家之一。

同時，他又稱，技術產業將不斷突破，大數據專利公開量約佔全球的40%。