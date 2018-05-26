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國家副主席王岐山在俄羅斯聖彼得堡舉行的國際經濟論壇中表示，當今世界和平發展，開放合作，無國家可以獨自應對挑戰，妄自尊大或獨善其身只能處處碰壁。

王岐山表示，世界經濟總體走上復甦軌道，但持續向好，仍有很大不確定性。構建企業、市場和國家之間平等、互信、互利、包容、守約的信任經濟，是釋放全球經濟增長潛力的有效途徑。

他指出，要建立信任，相互尊重，只有平等協商、互利共贏，才能促進經濟繁榮穩定；唯本國利益至上，只會適得其反；經貿問題政治化、動輒揮舞經濟制裁的大棒，必將極大影響市場的確定性。

此外，王岐山又稱，要發現和解決自身問題，只有做好自己的事才能贏得信任和尊重。家家都有一本難念的經，用事實和數據還原問題本來面目，才能找到癥結所在，切忌將自己的問題推予他人。

他續稱，通力合作，在經濟結構性改革和創新發展中尋找出路，在新一輪科技和產業革命中把握機遇，培育世界經濟增長新動能。要順應經濟全球化潮流，共享機會和利益，照顧彼此關切，通過溝通協商妥善處置經貿分歧，共同抵制貿易保護主義。

同時，要堅持多邊主義，維護穩定的國際經濟秩序，特別是多邊貿易體制的權威性，共同完善全球經濟治理體系，使其更好適應國際經濟新格局。