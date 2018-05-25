中國財經

上證指數早段偏軟，現跌5點，深成指跌51點。

上證指數現報3149點，跌5點或0.17%，最低見3145點，跌8點或0.28%，成交565.39億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10512點，跌51點或0.49%，低見10516點，跌47點或0.45%，成交855.44億元。

滬深300指數報3829點，升1點或0.05%；創業板指數報1819點，挫18點或1.01%。

各板塊普遍下跌，化工、石油、電力、煤炭、水泥、有色金屬、鋼鐵、房地產股偏軟；半新股則漲逾2%；金融股靠穩。