中國財政部公布，今年首4個月，國有企業實現利潤總額1.01萬億元(人民幣‧下同)，按年增長18.4%。
其中，鋼鐵、石油石化、煤炭等行業利潤按年大幅增長，均高於收入增長幅度，而有色等行業實現利潤降幅較大。
首4個月國企利潤中，中央企業實現利潤6929.4億元，增長19.1%；地方企業實現利潤3125.5億元，增長16.9%。
期內，國有企業營業總收入17.5萬億元，按年增長9.7%。其中，中央企業10.3萬億元，增長9.5%；地方企業7.21萬億元，升10.1%。
今日 17:05 中國財經
中國財政部公布，今年首4個月，國有企業實現利潤總額1.01萬億元(人民幣‧下同)，按年增長18.4%。
其中，鋼鐵、石油石化、煤炭等行業利潤按年大幅增長，均高於收入增長幅度，而有色等行業實現利潤降幅較大。
首4個月國企利潤中，中央企業實現利潤6929.4億元，增長19.1%；地方企業實現利潤3125.5億元，增長16.9%。
期內，國有企業營業總收入17.5萬億元，按年增長9.7%。其中，中央企業10.3萬億元，增長9.5%；地方企業7.21萬億元，升10.1%。
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