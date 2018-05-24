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市場消息透露，瑞銀位於香港的投資銀行部中國團隊，與香港及台灣團隊合併，即日起生效。

另外，為加強與內地瑞銀證券投資銀行部團隊的協調及合作，該行任命畢學文和李鎮國，擔任新設立的大中華區業務的聯席主管。

畢學文於2010年加入瑞銀證券，擔任債券資本市場業務主管，2014年擔任瑞銀證券投資銀行部聯席主管，他將繼續常駐北京，擔任瑞銀證券投資銀行部主管，主要負責加強中國團隊、鞏固業務發展。

李鎮國則在去年初加入瑞銀，擔任亞洲區副主席。他將常駐香港，負責中國本土之外的客戶及業務發展。