中國財經

上證指數午後維持跌幅，現跌9點，深成指跌45點。

上證指數現報3159點，跌9點或0.3%，最低見3156點，跌12點或0.38%，成交1249.06億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10585點，跌45點或0.43%，低見10577點，跌53點或0.5%，成交1744.35億元。

滬深300指數報3834點，跌19點或0.52%；創業板指數報1844點，跌1點或0.1%。

各板塊個別發展，電力、石油、金融、鋼鐵、房地產股偏軟；半新股漲2%；水泥、煤炭、有色金屬、化工股則靠穩。