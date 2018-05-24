中國財經

A股早段偏軟，上證指數現跌4點，深成指跌22點。

上證指數現報3164點，跌4點或0.13%，最低見3160點，跌7點或0.25%，成交573.75億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10609點，跌22點或0.21%，低見10606點，跌24點或0.23%，成交813.53億元。

滬深300指數報3847點，跌6點或0.18%；創業板指數報1842點，跌3點或0.19%。

各板塊個別發展，半新股、石油、電力、鋼鐵、房地產股偏軟；有色金屬、水泥、化工、金融、煤炭股則靠穩。