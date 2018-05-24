中國財經

上證指數輕微低開1點後靠穩。

上證指數開市報3167點，跌1點或0.03%；現報3169點，升1點或0.03%。

深成指開市報10632點，升1點或0.01%；現報10656點，升24點或0.23%。

滬深300指數開市報3853點，跌1點或0.03%；現報3857點，升2點或0.07%。

創業板指數開市報1847點，升1點或0.1%；現報1855點，升9點或0.53%。

各板塊個別發展，煤炭、石油、電力、房地產、水泥、化工、金融股偏軟；有色金屬、鋼鐵股則靠穩。