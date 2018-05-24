今日 09:25
中國財經
人民銀行公開市場今日將進行400億元(人民幣．下同)的逆回購操作，其中7天期200億元，14天期200億元，完全對沖今日到期量400億元。
本周共有3200億元逆回購到期。
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