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今日 09:24 中國財經

官媒:擴大美農產品進口符合中方利益

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《人民日報》發表評論文章指出，擴大進口是中國對外開放進入新階段的必然要求，符合國情，順應期待。

文章表示，中國擴大增加自美進口的農產品，具有客觀經濟基礎，符合兩國利益。根據中美就雙邊經貿磋商發表的聯合聲明，中國將進一步增加美國農產品進口，意味國內消費者也有了更多選擇，消費更趨多元化；中國農業結構調整有了更多動力，農業發展質量將進一步得到提升。

路透稍早時候引述貿易界消息人士稱，中國已指令國營煉油與農業集團，須向美國進口破紀錄的石油產品，也會增購美國大豆。

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