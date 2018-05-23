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今日 12:40 中國財經

麥樸思:中興轉尋其他供應商不利美國

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「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)表示，倘中興通訊(00763)轉向美國以外的供應商，將對美國不利，認為美國需設法向中國出口更多產品，而不是減少。

中興盛傳有望獲美國放生，內媒報道指，中興將加快「國產替代」的步伐，未來在國產化方面將會加速。

外電也引述知情人士透露，中興受禁令影響，客戶取消交易，公司主要經營活動中斷，費用支出有所上升，或造成至少200億元人民幣損失。

另外，麥樸思表示，中國科技公司的IPO估值「勁爆」，認為中國科技公司股票大幅回調，將提供買入的機會。

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