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美國總統特朗普周二表示，就美國取消對中興通訊(00763)的銷售禁令一事，白宮政府並未與北京達成協議。特朗普又稱，他對上周美中兩國的貿易談判結果仍未感到滿意。

較早時路透引述華府消息人士稱，美國政府就取消中興通訊的銷售禁令已接近達成共識。不過，特朗普最新的表態與媒體報道相違背，或顯示特朗普與白宮官員對美中貿易政策仍存在分歧。

特朗特較早前鬆口風稱，或協助中興盡快恢復業務，立即招惹國會兩黨批評，指責他向中國示弱討好。

北京周二宣布，由7月1日起降低汽車及零部件進口關稅，進一步緩解與美國之間的貿易緊張局勢。外電報道則稱，白宮就解除中興銷售禁令設立多項條件，當中包括中國須撤銷向入口的美國農產品徵收關稅，並且購買更多美國農產品。

較早時的消息稱，美國將不再禁止美國企業出售零件和軟件予中興。中興回應外電查證時也證實消息屬實，不過，中國外交部未有證實講法。據悉，中興將被要求大規模調整管理層和董事會。

受美國制裁致營運陷於「休克」的中興通訊，一直被視為中美貿易談判的一個重要籌碼，

美國財長努欽(Steven Mnuchin)周二在國會參議院撥款小組委員會作供時稱，任何涉及中興通訊的懲罰政策，都將首先確保美國的國家安全得到維護，政策改變的目的並非要令中興倒閉，而是要確保中興遵守美國的政策。努欽重申，任何涉及中興的政策考慮，都與貿易報復無關。