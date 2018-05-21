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今日 17:49 中國財經

在岸人幣曾跌穿6.39 收近4個月低

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美元走強，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市創近4個月的新低，中段一度跌穿6.39關口，低見6.3965。

人民幣兌美元在岸價收報6.3888，較上日(18日)下午4時30分收報6.3760，大跌128點子或0.2%；較晚上11時30分最後成交價6.3767，走弱121點子。

離岸價(CNH)亦一度跌破6.38，低見6.3878，截至香港時間下午5時43分，離岸價報6.3753，在岸價報6.3882。

官方今日開出的中間價第2日下跌，報6.3852，較上日中間價6.3763，下調89點子或0.14%，是近4個月最弱。

交易員指出，美滙指數延續小升，並一度突破94關口，但客盤結滙需求仍較多，繼續限制人民幣調整空間；中美貿易談判和解短期對市場影響有限，但長期看對滙價形成壓力。

另有交易員認為，市場對人民幣有一波調整的預期愈來愈高，部分機構和客戶開始建一些美元兌人民幣看漲期權；另外，市場對美國聯儲局6月加息及其後續加息次數預期樂觀，美債孳息率的相對較高，料會持續提升美元。

中美發表聯合聲明，宣布達成6項貿易共識，包括中國將會大量採購美國商品及服務，藉此收窄巨大貿易逆差，惟未有披露具體金額。率領中國談判團的國務院副總理劉鶴明言中美「不打貿易戰」，並停止互相加徵進口關稅。

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