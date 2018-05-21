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今日 15:26 中國財經

中美貿易休戰 滬指收兩個月高

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中美貿易談判取得成果，刺激內地股市高收。上證指數企穩3200點，連升兩日，收創兩個月的新高。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增逾兩成至4612億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開12點，即收復3200點關口，全日反覆上揚，最高見3219點，升26點或0.83%，收市報3213點，升20點或0.64%，成交2026.63億元。

深成指亦高開高走，收市報10765點，升92點或0.87%，最高見10789點，漲117點或1.1%，成交2585.56億元。

滬深300指數報3921點，升18點或0.47%；創業板指數報1862點，漲25點或1.4%。

分析師表示，受中美貿易爭端暫告段落提振，今日大市跳空高開後反覆上揚，重返3200點整數關口。但短線技術指標有所超買，加上此前向下跳空缺口處仍存技術壓力，導致尾段漲幅略有收窄，料後市在3200點附近還有反覆整固的需要。

各板塊幾乎全線造好，半新股漲逾6%；化工、水泥股漲逾1%；電力、鋼鐵、有色金屬、房地產、金融、煤炭股靠穩；石油股則偏軟。

中美發表聯合聲明，宣布達成6項貿易共識，包括中國將會大量採購美國商品及服務，藉此收窄巨大貿易逆差，惟未有披露具體金額。率領中國談判團的國務院副總理劉鶴明言中美「不打貿易戰」，並停止互相加徵進口關稅。

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