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今日 14:15 中國財經

台股漲1.25% 止兩連跌

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台灣股市高收，加權指數收報10966點，漲135點或1.25%。

台股今早高開30點，其後升幅不斷擴大，最高見10979點，終止連續兩日下跌。其中，機電股漲1.83%，金融股升0.68%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨亞太區其他股市的漲勢，因中美經貿磋商後宣布達成共識，不打貿易戰、不相互加徵關稅，中國亦將會大量採購美國商品及服務，以收窄貿易逆差，刺激蘋果概念股造好，推動大市上升。

個股方面，重磅股台積電漲2.46%，鴻海漲1.31%，大立光升0.75%，聯發科亦升0.32%。

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