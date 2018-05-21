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今日 12:53 中國財經

交通運輸部:網約車行業非法外之地

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交通運輸部表示，網約車行業不是法外之地，保障乘客安全是網約車規範發展的底線。

交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結表示，加快清退不合格的車輛和人員，確保平台上註冊的車輛和人員與實際的車輛、人員一致，並取得相應的資質，確保老百姓的安全。同時，推進誠信體系建設，實施聯合的懲戒名單。對一些嚴重失信的企業，以及相關的法人和經營人員，採取黑名單制度。

蔡團結表示，今年7月底將完成網約車訊息保質保量完整地傳輸監管平台。對於屢次處罰不改，情節嚴重的企業，將撤銷相關許可。

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