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騰訊(00700)發布《關於升級外鏈管理規則的補充公告》，旗下微信亦調整外鏈管理規則，放寬對視聽內容傳播的規範。

根據公告，刪除被稱為史上最嚴外鏈禁令的第2條規定，即規範視聽內容傳播，外部鏈接不得在未取得訊息網絡傳播視聽節目許可等法定證照的情況下，以任何形式傳播含有視聽節目的內容。

若執行該規定，將會有數十家視頻平台受到影響，包括快手、抖音、梨視頻、秒拍等。

微信則指出，朋友圈是用戶分享和關注朋友們生活點滴的空間，為保障微信用戶的隱私和合法權益，微信會一直對朋友圈外鏈進行嚴格管理。