中國財經

針對近期中國部分城市房地產市場出現過熱苗頭，住建部近日下發通知，重申堅持房地產調控目標不動搖，力度不放鬆，並要求各地有針對性增加住房和用地有效供給，切實加強資金管控，嚴肅查處違法違規行為等。

住建部通知強調，各地要毫不動搖地堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、控租金，降槓桿、防風險，調結構、穩預期的目標任務，支持剛性居住需求，堅決遏制投機炒房，因地制宜，精準施策。

通知要求，各地要有針對性地增加住房和用地有效供給，切實提高中低價位、中小套型普通商品住房的供應比例，建立房價地價聯動機制，防止地價推漲房價；提高住房用地比例，熱點城市住房用地佔城市建設用地的比例建議按不低於25%安排，大幅增加租賃住房、共有產權住房用地供應，在新增住房用地供應中的比例達到50%以上。

北京、上海、廣州、深圳等16個城市要探索推動供地主體多元化，6月底前提出並上報具體實施方案。一線、二線城市要在年底前編制完成2018年至2022年住房發展規劃，並報住建部備案後向社會公布實施。

通知要求，各地要切實加強資金管控，加強個人住房貸款規模管理，落實差別化住房信貸政策，強化對借款人還款能力的審查。要嚴肅查處捂盤惜售、炒買炒賣、規避調控政策、製造市場恐慌等房地產企業和中介機構的違法違規行為。