香港財經 中國財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌表示，全球供應鏈近年出現了翻天覆地的變化，為業界帶來相當的挑戰。

隨着亞洲地區經濟發展，中產階層人數漸多，產生出龐大的消費需求，供應鏈由以往單向的「亞洲生產、輸給西方」的模式，轉向同時應付更多的亞洲生產、輸往區內消費，以及向西方國家採購，輸向亞洲各地區消費的複雜模式。

另外，新一代消費者希望可以有更多個性化的東西，能夠反映個人品味，而且要日新月異。生產商調整生產模式，以小批量、快調整，不斷適應市場需求的轉變，量少而款多，並且不斷推陳出新。

他認為在新形勢下，不同企業不論是生產、供應、物流、零售以至其他行業，便有迫切需要借助新科技解決新出現的難題和挑戰。

他強調，香港也一直擁有不少發展創科的良好條件，例如國際連繫、資訊流通、人才優秀、大學科研能力強、獲世界認同的科研水平、對知識產權的保護、健全的法制等，都是深厚的「底子」，現在還有國家大力政策支持，而社會上對香港要大力推動創科發展亦漸形成共識，在創科上要再上層樓的逼切感也在增強。

他認為，只要放遠眼界，擁有6800萬人口的粵港澳大灣區將會為香港提供一個便捷的大市場，成為初創企業的起步台階，背後還有13億人的內地市場，以至通過互聯網無遠弗屆的全球市場。

他相信，香港要發展創新科技，政府、學術界及商界是發揮着不同角色。政府的責任是為創科產業營造氛圍、拆牆鬆綁、投資教育、培養和吸引人才和企業，構建一個有利創科企業和人才滙聚的生態環境。如何在每個細節中都發揮創新的力量，則需要的是滙集民間、商界、學界和科研界眾人的智慧、眼界和魄力。