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環時:貿易戰停戰是共同勝利 非「美國贏了」

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中美就經貿磋商發表聯合聲明，中美貿易戰或平息。聲明提到雙方同意採取有效措施，降低美國對華貿易逆差。

《環球時報》發表題為「中美貿易戰停戰是兩國共同勝利」的社評表示，對於「實質性減少美對華貨物貿易逆差」的表述，一些人認為這意味着「美國贏了」，但減少美國貿易逆差不僅中方要多買，美方還需積極配合，讓中國民間的進口機構有得買，並且在中國市場上賣得出。這是雙方博弈的真正焦點。

社評強調，如果美方就是提供不了中國市場需要的產品，中國消費者不認賬，那麼雙方商定什麼減赤數字都將是一紙空文。任何貿易協定都必須是能夠執行的，不能是計劃式的強買強賣。

社評提到，經貿合作一直是中美關係的推進器和壓艙石，但是一段時間以來，經貿問題卻不斷成為中美保持良好全面關係的主要挑戰之一，從根本上解決這個問題勢在必行。經貿關係平穩了，中美的利益紐帶就會更牢固，你中有我、我中有你的格局就會成為穩定構架，互利共贏也將落到實處。

文章又指出，中國作為世界最大貿易順差國之一，這場中美貿易交鋒讓中方對國際貿易的延伸含義有了更多瞭解，對國家實力的認識也有了更多素材和新的維度。中國必須繼續擴大本國的市場容量，還需增加自己在全球生產及供應鏈上的不可替代性。中方更加清楚了，為崛起為現代化強國，還有大量事情要做。

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