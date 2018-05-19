中國財經

中國人民銀行前行長周小川在「2018清華五道口全球金融論壇」上表示，金融危機已經十周年，要開始總結，其中一條就是傳統的經濟學方法比較注重單變量的邏輯關係，但實際上金融危機發生很複雜。

周小川指出，危機的產生是由於某些小機會率事件產生，這個機會率可能會變大，但是從機會率出發，又沒有全局性，也就是說傳統的思考模式和表達模式對於分析全球金融危機顯得有所不足，對下一輪如何防止金融危機就會帶來問題。

他又稱，從10年金融危機總結中，有很多可以思考和改進的方法。