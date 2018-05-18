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今日 14:26 中國財經

工信部:解決鋼鐵產能過剩不能只靠中國

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工信部副部長王江平表示，鋼鐵產能過剩是全球性問題，僅靠中國不能解決全球產能過剩問題。

王江平在中國國際鋼鐵大會上指出，中國鋼鐵行業面臨的困難有產能過剩問題，但核心還是結構性問題，低端供給過剩和高端供給不足並存。

他強調，鋼鐵產能過剩是全球性問題，要齊心協力、付諸行動。僅靠中國不能解決全球產能過剩問題，希望世界各國也能拿出有效措施，採取實際行動去產能，並應旗幟鮮明地反對貿易保護主義，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

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