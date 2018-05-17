今日 18:10
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日本放送協會(NHK)引述未指明消息來源稱，中國監管機構已批准日本東芝以180億美元，將旗下晶片業務出售予貝恩資本牽頭的財團。
東芝發言人稱，仍在求證交易是否已獲得中國監管機構批准。
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