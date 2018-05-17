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今日 16:16 中國財經

IT或成雄安支柱產業

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《中國新聞周刊》引述雄安新區管委會改革發展局負責人稱，建設全球領先的數字城市，IT可能會是雄安的支柱產業。

其中，軟件產業面非常廣，人工智能也會滲透到各個領域，無論是軟件服務公司、晶片公司，雄安都不拒絕。負責人指，雄安希望能做成門類相對齊全的產業鏈，而區塊鏈技術有望率先在雄安的租房場景中加以試水。

負責人又透露，雄安正在研究產業准入的禁止類清單和鼓勵類清單。國家去產能行業，包括高污染、高能耗企業肯定會被禁止。一些佔用資源較大的製造類企業，比如汽車製造不一定能落地雄安，研發的有可能進入。

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