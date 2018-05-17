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富士康科技集團董事長郭台銘表示，富士康十幾年前就不是代工了。他解釋，富士康的生產機器全部連網，1天可以產生幾十萬億單位的數據，也有了自己的語音和作業系統。

郭台銘在天津舉行的世界智能大會發表開場演講時提出，在工業互聯網的加持下，富士康早就從代工企業轉型，而且整個「實體經濟的機遇來了」。

他表示，工業互聯網連接的人、機、物的數量遠遠大於消費互聯網平台連接的數量，到2020年IOT設備接入量將達到500億以上。根據梅特卡夫定律(Metcalfe's law)所描述的網絡價值以使用者數量的平方的速度增長，工業互聯網平台的價值將遠遠超過消費互聯網平台，甚至是「富可敵國」。

根據預測，到2025年，工業互聯網將創造82萬億美元的經濟價值，佔到全球經濟總量的一半。

郭台銘又指出，富士康在互聯網和人工智能方面的布局，將「8K+5G」用在工作、智能家庭生態、安全、健康醫療、循環環保、教育、娛樂、財產交易採購等八大生活。

此外，富士康還在區塊鏈平台上進行布局，利用區塊鏈安全可靠的密碼學技術，打通工業互聯網上人流、物流、過程流、訊流、金流、技術流這「六流」環節，「打通中小企業的任督二脈」，真正解決中小企業融資難的問題。