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一名空姐日前乘坐滴滴順風車被司機殺害，滴滴今日公布階段整改措施，順風車服務下線所有個性化標簽和評論功能。車主每次接單前必須進行人臉識別，最大限度杜絕私換賬號的可能性；順風車暫停接受晚上10時至凌晨6時期間出發的訂單。

同時，滴滴在全平台出行相關業務作出整改，包括快車、專車、豪華車每日出車前司機必須進行人臉識別驗證，同時在全平台推出有獎舉報人車不符。

滴滴還將緊急求助功能提升至顯著位置。在緊急求助原有功能的基礎上，用戶可自主選擇一鍵撥打110、120、122及滴滴24小時安全客服等號碼。

除了已有的安全保障機制，滴滴已着手建立關愛基金，在法律規定的範疇外，為當事人和家屬提供更多的救助和關懷，全平台亦將加速推動全面實名制，整改措施將於5月31日前全部完成。

另外，滴滴向公眾徵求意見，為解決司乘糾紛取證難的問題，是否可以考慮在車內對每個行程全程錄音，將明確告知用戶，並經過用戶授權方可使用軟件。為保護司乘隱私，錄音資料不保存於個人手機，將直接加密上傳服務器，保留72小時後自動刪除。

滴滴又提出，對於不涉及人身財產和公共安全的犯罪，例如侵犯著作權罪的刑滿釋放人員，是否可以給他們成為網約車司機或者順風車車主的機會。滴滴將向有關部門、專家學者請教和諮詢。