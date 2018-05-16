中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌4點，深成指則升16點。

上證指數現報3187點，跌4點或0.16%，最低見3172點，跌19點或0.62%，成交1259.89億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10764點，升16點或0.15%，高見10776點，升28點或0.26%，成交1655.8億元。

滬深300指數報3917點，跌6點或0.16%；創業板指數報1860點，升2點或0.11%。

各板塊個別發展，金融股挫近1%；鋼鐵、有色金屬、煤炭、房地產股偏軟；水泥、化工、石油、電力股則靠穩。