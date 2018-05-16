中國財經

聯想集團創始人柳傳志、董事長兼CEO楊元慶及聯想控股(03396)總裁朱立南發表聯名信重申，聯想在5G標準的投票過程中的做法沒有任何問題。

信中表示，早前專程與華為創辦人任正非通電話，對方稱聯想在5G標準的投票過程中的做法沒有任何問題，並就聯想對華為的支持表示感謝。同時，雙方一致認為，中國企業應團結，不能被外人所挑撥。

聯名信指出，在3GPP組織的5G eMBB方案第一輪投票的時候，聯想基於自身前期技術和專利儲備，選擇LDPC技術方案。在第二輪投票時，綜合考慮國家整體產業合作、創新與發展，選擇了聯想之前沒有太多技術積累、由華為主導的Polar碼方案。

聯名信表示，聯想集團代表遵循兩個原則，一個是基本的，要維護自己企業的利益；還有一個更高的原則就是要注重大局，大局是國家和行業發展的整體利益。

信中強調，時隔兩年後，事件重提引發深思，但聯想今天不能容許有人朝聯想潑髒水，甚至冠以「賣國」的帽子，若是有意為之，試圖衝擊聯想的軍心，打垮聯想士氣，踐踏聯想人的尊嚴，打擊一個民族品牌的驕傲，聯想所有的人，都絕不能有半分容忍。

圍繞5G標準投票，這已經是聯想和華為分別第二次回應，華為昨晚發布聲明表示，對聯想等合作夥伴支持的感謝，稱願意跟聯想集團，以及產業鏈的其他合作夥伴共同努力持續推進5G產業的健康發展。

今次爭論的源於2016年8月的3GPP的5G討論會。在這次大會上，LDPC、Polar和Turbo三種編碼方案被正式提出。LDPC方案由高通牽頭，支援者包括Samsung、Nokia等。至於Polar方案則由華為牽頭，支援者包括華為海思、中國移動、中國聯通等。最終，華為的Polar方案勝出，成為最終方案。不過，網絡社交平台近日不斷出現「聯想為什麼不給華為投票」、「聯想不支持Polar方案」等帖子。