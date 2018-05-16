訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:41 國際財經 中國財經

白宮經濟顧問:中美應設法消除非關稅壁壘

放大圖片

國務院副總理劉鶴昨日啟程赴美，就兩國經貿問題展開磋商。白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國正尋求與中國達成貿易協定。

庫德洛接受美國傳媒訪問時稱，支持美國財長努欽(Steven Mnuchin)尋求與中國達成協議的努力，兩國必須採取行動。但目前尚未達成協議。

庫德洛指出，中美雙方應當設法盡可能降低關稅，消除各種非關稅壁壘，並認為自由和開放的貿易是解決方案。

他補充，美國不尋求與中國打貿易戰，但不清楚美國將對中興通訊(00763)採取什麼行動。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。