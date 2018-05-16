國際財經 中國財經

國務院副總理劉鶴昨日啟程赴美，就兩國經貿問題展開磋商。白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國正尋求與中國達成貿易協定。

庫德洛接受美國傳媒訪問時稱，支持美國財長努欽(Steven Mnuchin)尋求與中國達成協議的努力，兩國必須採取行動。但目前尚未達成協議。

庫德洛指出，中美雙方應當設法盡可能降低關稅，消除各種非關稅壁壘，並認為自由和開放的貿易是解決方案。

他補充，美國不尋求與中國打貿易戰，但不清楚美國將對中興通訊(00763)採取什麼行動。