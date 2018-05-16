中國財經

全國政協經濟委員會主任尚福林表示，要把防控房地產金融風險放在更加重要的位置，堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」的基本方向，探索「慢撒氣」方式化解房地產泡沫。

他表示，未來一段時間，金融風險易發多發，系統性風險壓力較大。其中，既要關注房地產市場風險的「灰犀牛」，更要扭住「殭屍企業」這個「牛鼻子」。

尚福林稱，在前期調研中，有地方反映，房地產投資資金來自銀行的比例很少，但在房地產業融資渠道多元化的表象下，最終風險依舊集中在銀行，其風險隱蔽性和不可預測性有所增加。他建議，進一步嚴格落實需求側管理政策，為深化房地產供給側結構性改革創造「時間窗口」；加快健全推動房屋長租市場發展的配套政策機制，完善扭轉土地財政依賴的制度辦法，讓房地產多主體供應渠道變得更暢通。

他表示，如果「殭屍企業」出清速度慢下來，信用風險就會升上去，建議狠抓結構性去槓桿，盡快完善司法處置、稅收優惠、工商註銷等配套政策措施；同時，積極探索推動國有企業母子公司聯動的債轉股、債轉優先股、償債+債轉股等市場化債轉股的實現方式，抓住銀行財務狀況回升的有利時機，加快「殭屍企業」的出清進度。

長遠而言，尚福林建議，圍繞地方政府和企業、特別是國有企業的資金使用效率科學設定資產負債率，相應加強績效考核；對重點企業建議實行負債比例和規模雙管控。同時，應加快處置非法集資立法等。