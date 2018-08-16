即巿股評 港股直擊 中國財經

美股前晚造好，連升8個交易日，加上MSCI明晟把234隻內地A股納入MSCI指數體系，上證指數昨日以接近全日最高位收市，連漲兩日，卻未能刺激港股繼續上揚。恒指於6連升後，昨早段出現回吐壓力，高開32點，報31573點已屬全日最高位，午後跌勢未止，於收市競價時段(U盤)進一步嘜低，以全日低位31152點收市，回落389點(1.23%)。大市成交額1052.06億元，上升股票佔45%。

國家統計局昨天公布了一系列宏觀數據，包括工業增加值、發電量、全國固定資產投資和社會消費品零售總額等。先說工業增加值，今年首4個月全國規模以上工業增加值按年增長6.9%，高於市場預期的6.7%；發電量同期更增至2.09萬億千瓦時，按年上升7.7%。

固定資產投資和零售表現則遜預期，今年首4個月，全國固定資產投資15.44萬億元人民幣，按年增長7%，市場預期為7.4%，增速比首3個月倒退0.5個百分點；社會消費品零售總額11.88萬億元人民幣，上升9.7%，也不及分析估計的9.9%。

宏觀數據表現參差，難以清晰反映內地經濟增長表現；換上由用電量、鐵路貨運量和銀行貸款編製而成、被視為較少「水份」的「李克強指數」，相信可讓讀者對內地經濟發展形勢有較概括了解。

從【圖】可見，「李克強指數」經過去年6月、7月的回升後，8月份再度急挫，直至今年初曾稍為回穩，惟反彈只屬曇花一現，今年3月底該指數再度急跌，而且自去年2月以來更呈一頂低於一頂的走勢。

「李克強指數」的下跌趨勢，亦與海外數據吻合，其中周一本報「信圖分析」提到，無論是有「礦坑的金絲雀」之稱的南韓近月出口表現，還是反映一籃子經濟數據與市場預期差距的花旗環球經濟驚喜指數，皆跌勢未止，顯示這一輪環球經濟上升短周期有完結跡象，或可期待人民銀行把「水喉」扭鬆，來維持經濟增長動力。

回說港股，技術走勢方面，恒指上周五升穿1月29日下降趨勢線的阻力，至昨天高見31500點水平，即站於重要成交密集區31000至31200點區間之上，惟昨天恒指收市跌穿31200點，再次回到成交密集區內。

值得留意的是，恒指的10天線(30652點)昨天由下而上輕微升穿50天線(30651點)，出現「小型黃金交叉」短線看好訊號。過往本欄統計1988年以來的歷史數據，「黃金交叉」出現後的30個交易日內，指數上升的機率超過72%，平均回報逾3.6%，而期內的變幅中位數約3.5%(見3月2日刊文)。

不過，恒指1月創出今年新高後呈現整固格局，尤其10天線跌穿50天線後，年內兩度上試50天線均未成功，反增回吐壓力。這次10天線又再升穿50天線，若於未來數天仍能維持，將有利於恒指後市發展。

信報投資研究部

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