中國財經

MSCI將234隻中國A股納入MSCI指數體系，中金公司發表報告指，據測算，在納入比例為2.5%的前提下，MSCI納入A股帶來的潛在資金流入規模在102億美元(約795.6億港元)左右。

中金認為，調整將在6月1日正式生效，被動資金為了盡可能的減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天即5月31日進行調倉操作。但相比之下，主動資金則並不存在這一約束，可以擇機選擇配置時點。一定程度上，過去一段時間滬深港通渠道北上資金持續強勁流入可能也與A股納入MSCI時點臨近有關。